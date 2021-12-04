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Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü

04.12.2021 19:43
Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, AK Parti'nin girdiği her seçimden zaferle çıkmasında kadınların çok önemli rolünün olduğunu belirtti.

Özellikle son dönemlerde kadınların hem çalışma hem de siyasi hayattaki yerinin arttığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kadınların her alanda güçlenmesi adına yeni proje ve çalışmalar yapıyor. Partimizde kadın kolları her daim güçlü bir şekilde yol aldı. Bugün başka hiçbir partide böyle bir güç yok. AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı yurdumuzun en büyük kadın hareketlerinden birisidir. Partimizin girdiği her seçimden zaferle çıkmasında kadınların çok önemli bir rolü bulunmaktadır."

Kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal alandaki konumlarını arttırmak adına çalışma ve projelerin devam edeceğini belirten İba, farkındalık yaratma, zihinsel dönüşüm, kadının güçlendirilmesi ve daha birçok alanda kadınların haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'de kadınların hem sayıca en çok hem de en aktif yer aldıkları partinin AK Parti olduğunu aktaran İba, "Kadınların sadece siyasette değil, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye gelebilmeleri için büyük gayret gösteriyoruz. Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hassasiyet gösteriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, mağdur konumda bulunan kadınları devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Bizim için insan eşrefi mahlukattır ve kadın da insanın yarısıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın" dediğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadına 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, köy heyetine seçilme hakkı tanındığını, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934 yılında anayasa ve seçim kanununda yapılan yasa değişikliği ile verildiğini belirten Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Kadının seçme ve seçilme hakkı Atatürk'ün en önemli devrimlerindendir. Kadınlarımız sosyal kültürel alanlarda eğitimde hukukta aile içinde çalışma hayatında toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahiptir. Kadınlarımızın yerelde genelde tüm siyasi arenalarda iş dünyasında daha çok görev alma adına ısrarcı olmalarını diliyor, her zaman kendilerini destekleyeceğimi bilmelerini istiyorum. Varlıkları ile ellerinin değdiği her yeri güzelleştiren yaşanılır kılan tüm kadınlarımızın bu önemli gününü kutluyor saygılar sunuyorum."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika
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