Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü nedeniyle program düzenledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın ev sahipliğinde yapılan programa AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcıları Melek Eroğlu ve Ayşe Cankurtaran, AK Parti ilçe kadın kolları başkanları, kadın mahalle muhtarları, AK Parti'li kadın meclis üyeleri ve kadın partililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankırı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim niteliğindeki kararıyla bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük ettiğini, 87 yıl önce kadınların demokratik hakkına kavuştuğunu belirtti.

Ceyda Bölünmez Çankırı, şunları ifade etti:

"Başörtülü kadınlarımız toplumsal hayattan uzun süre dışlandılar. Ne yazık ki, başörtüsünün karşısına modernlik, çağdaşlık, ilerleme gibi kavramları koyup, insani değerlerimizi ve birikimimizi kılık kıyafetle ölçmeye çalıştılar. Çok şükür ki büyük mücadelelerin sonunda bu ayıbı ortadan kaldırdık. Şimdi farklı din, dil, etnik kökene sahip tüm kadınlarımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Belli bir zümrenin inanç ve ideolojilerine göre değil yaşayacaksak hep beraber, birbirimize saygı göstererek, farklılıklarımızla yaşayacağız. Tarihi referanslardan her zaman güç alan AK Parti bu konuda da ülkemize öncü olarak örnek alınması gereken işler başarmıştır. Bugün 5 milyona ulaşan kadın üyesi ile AK Parti, kadınları siyaset dünyasına, toplumsal hayata aktif biçimde dahil eden yegane hareket olarak tanımlamak sanıyorum ki yanlış olmayacaktır. Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizin en önemli dinamosudur. Partimiz kadınları hiçbir zaman siyasetin nesnesi olarak görmeyip her zaman siyasetin öznesi olarak gördü."

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün TBMM'de 54'ü AK Parti'li olmak üzere toplam 101 kadın milletvekili bulunmaktadır. Meclisin yüzde 18'ini oluşturan bu sayı Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. AK Parti'den önce bu oran ne yazık ki yüzde 4'lerin dahi altındaydı. 2004 yılında Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuş; 2010 yılında kanun önünde eşitlik ilkesine ek olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yasal olarak tanınmıştır. AK Parti ile kadının istihdama katılma oranı yüzde 28'lerden yüzde 38'lerin üzerine çıkmış, üreten 9 milyon 122 bin kadın ülkemizin ekonomisine güç katmış, geleceğimize umut olmuştur."