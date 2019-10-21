Son Dakika Haberleri: Türkiye'de kadınların yüzde 38'i şiddete maruz kalıyor
Son Dakika Dünya Türkiye'de kadınların yüzde 38'i şiddete maruz kalıyor

Türkiye'de kadınların yüzde 38'i şiddete maruz kalıyor

1 saat önce

Emine Dirican, ocak ayında eşinin silahlı saldırısına maruz kaldı ve onun ölümden dönmesine neden olan sanık bir üst mahkemenin kararı beklenmeden serbest bırakıldı. Dirican, yeniden saldırıya uğramaktan korkuyor. Türkiye ise kadına karşı şiddeti önlemede artan bir baskı altında.

Türkiye'de kadınların yüzde 38'i şiddete maruz kalıyor, System.String[]

Emine Dirican, ocak ayında eşinin silahlı saldırısına maruz kaldı ve onun ölümden dönmesine neden olan sanık bir üst mahkemenin kararı beklenmeden serbest bırakıldı. Dirican, yeniden saldırıya uğramaktan korkuyor. Türkiye ise kadına karşı şiddeti önlemede artan bir baskı altında.


Türkiye'de geçtiğimiz yıl 440 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Yalnızca geçtiğimiz eylül ayında 53 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Resmi olmayan verilere göre, kadına şiddeti önleme yasasının mecliste geçtiği 2012'den bu yana öldürülen kadın sayısı ikiye katlandı. Kadın hakları örgütleri, bu artışı mevzuatın uygulanmamasına bağlıyor.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:33 
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