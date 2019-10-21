Türkiye'de kadınların yüzde 38'i şiddete maruz kalıyor
1 saat önce
Emine Dirican, ocak ayında eşinin silahlı saldırısına maruz kaldı ve onun ölümden dönmesine neden olan sanık bir üst mahkemenin kararı beklenmeden serbest bırakıldı. Dirican, yeniden saldırıya uğramaktan korkuyor. Türkiye ise kadına karşı şiddeti önlemede artan bir baskı altında.
Emine Dirican, ocak ayında eşinin silahlı saldırısına maruz kaldı ve onun ölümden dönmesine neden olan sanık bir üst mahkemenin kararı beklenmeden serbest bırakıldı. Dirican, yeniden saldırıya uğramaktan korkuyor. Türkiye ise kadına karşı şiddeti önlemede artan bir baskı altında.
Türkiye'de geçtiğimiz yıl 440 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Yalnızca geçtiğimiz eylül ayında 53 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Resmi olmayan verilere göre, kadına şiddeti önleme yasasının mecliste geçtiği 2012'den bu yana öldürülen kadın sayısı ikiye katlandı. Kadın hakları örgütleri, bu artışı mevzuatın uygulanmamasına bağlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:33
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