Türkiye'de kalan 7 İspanyol tahliye uçağıyla ülkelerine döndü - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşların durdurulmasının ardından ülkelerine gidemeyen 7 İspanya vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın tahliye uçağıyla bugün ülkelerine döndü.



Korona virüsün dünyaya yayılmasının ardından hayata geçirilen tedbirler kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünyanın birçok ülkesinde, uluslararası tarifeli uçuşlar durdurulmuştu. Ülkelerin bu kararının ardından iş, tatil ve öğrenci olma durumu gibi çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan birçok dünya vatandaşı, kendi ülkelerine dönememişti. Karar sonrasında ülkeler de talepler doğrultusunda özel uçuşlar gerçekleştirerek vatandaşlarını ülkelerine ulaştırıyor. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan 7 İspanyol vatandaşı Türk Hava Yolları'nın tahliye uçağıyla bugün ülkelerine gitti.



Uluslararası uçuşların durması nedeniyle bir süredir Türkiye'de bulunan 7 İspanyol vatandaşı, bu sabah saatlerinde ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Kontuarda gerekli biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrolünden geçtikten sonra saat 13.15'te Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçağıyla ülkeleri İspanya'ya hareket etti. 7 yolcusuyla birlikte Barcelona'ya giden THY uçağının yine akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını getirmek için dönüş seferi yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL