Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile Dünya Bankası tarafından fonlanan "9015 -TR" nolu İkraz Anlaşmasıyla finanse edilen " Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi (KABEV)" kapsamında, "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği DES&SUP-01-02-03)" işlerinde sözleşmeler imzalanmış olup, ayrıca enerji verimliliği çalışmalarının devam edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamında yapılacak şikayet ve öneriler https://kabevanket. csb. gov. tr/sikayet. jsp linkinden iletilebilir.