Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi - Son Dakika
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Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi

21.09.2021 20:57

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile Dünya Bankası tarafından fonlanan "9015 -TR" nolu İkraz Anlaşmasıyla finanse edilen "Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi (KABEV)" kapsamında, "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ile Dünya Bankası tarafından fonlanan "9015 -TR" nolu İkraz Anlaşmasıyla finanse edilen " Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi (KABEV)" kapsamında, "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği DES&SUP-01-02-03)" işlerinde sözleşmeler imzalanmış olup, ayrıca enerji verimliliği çalışmalarının devam edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamında yapılacak şikayet ve öneriler https://kabevanket. csb. gov. tr/sikayet. jsp linkinden iletilebilir.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Türkiye'de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi - Son Dakika


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