Türkiye'de kar esareti, Antalya'da deniz keyfi - Son Dakika
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Türkiye'de kar esareti, Antalya'da deniz keyfi

04.02.2023 17:29

Türkiye'de kar esareti, Antalya'da deniz keyfi Hafta sonu sahillere gelen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde denize girdi, piknik ve spor yaparak vakit geçirdi Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava hüküm sürerken, Antalya'da kar manzarası eşliğinde Şubat ayında denize giriliyor.

Türkiye'de kar esareti, Antalya'da deniz keyfiHafta sonu sahillere gelen vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde denize girdi, piknik ve spor yaparak vakit geçirdi
ANTALYA - Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava hüküm sürerken, Antalya'da kar manzarası eşliğinde Şubat ayında denize giriliyor. Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu günde vatandaşlar ile tatilciler sahillere akın ederek vakit geçirdi. Türkiye'nin birçok bölgesi kar esaretini yaşarken, turizmin başkenti Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 15 dereceye kadar yükseldiği kentte, öğleden sonra sıcaklık 2-3 derece bandından düştü. Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu şehirde, nem oranı yüzde 32 ölçülürken, deniz suyu sıcaklığıysa 17 derece olarak kayıtlara geçti. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek vakit geçirdi. Vatandaşlar, Bey Dağları'nın neredeyse yarısını kaplayan kar manzarası eşliğinde denize girerken, bazıları balık tutmayı, bazıları da spor ve piknik yapmayı tercih etti.Öte yandan yüksek kesimlerinde de birkaç gündür kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Antalya, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'de kar esareti, Antalya'da deniz keyfi - Son Dakika

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