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Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor - Son Dakika

Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor

31.01.2022 20:06

Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezine yoğun ilgi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde 215 santimlik kar kalınlığıyla Türkiye'deki kayak merkezleri içerisinde en yüksek...

Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak merkezine yoğun ilgi

TUNCELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde 215 santimlik kar kalınlığıyla Türkiye'deki kayak merkezleri içerisinde en yüksek kar kalınlığına sahip çıkan Ovacık Kayak Merkezi, Tunceli ve bölge illerden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015 yılında 5 milyon liralık yatırımla hizmete sokulan Ovacık Kayak Merkezi doğal ortamı ve kar kalitesiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti, telesijeyi ve 70 yatak kapasiteli oteli de bulunan merkez, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde 215 santimlik kar kalınlığıyla Türkiye'deki kayak merkezleri içerisinde en yüksek kar kalınlığına sahip çıkan Ovacık Kayak Merkezi, Tunceli ve bölge illerden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

7 yıldan bu yana merkezde kayak eğitmenliği yapan Ferdi Genç, Ovacık Kayak Merkezi'ne ciddi rağbet olduğu belirterek, "Biz burada bin 200 metrelik bir piste sahibiz. Kayak merkezi denince akla gelen ilk şey kar seviyesi ve kar kalitesidir. Ben, hemen hemen Türkiye'nin bütün kayak merkezlerini gezdim. Her tarafa gittim. En son yapılan ölçümlerde Türkiye'nin en çok kar kütlesine sahip merkezi oldu. 2 metre 15 cm olarak. Dolayısıyla biz de bunu her yıl olduğu gibi bu sene de avantaja çevirip gerek sporcularımız gerek dışarıdan gelen misafirlerimize her konuda yardımcı olup bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Merkezde 60-70 kayak sporcusu olduğunu söyleyen Genç, "En son geçen hafta Erzincan'da Türkiye çapında Kayak Alp Disiplini Müsabakalarında sporcumuz Tunceli'yi en iyi şekilde temsil edip birinci olup, altın madalya kazandı. Bu da bizi çok gururlandırdı. Bundan sonraki süreçlerde daha iyi sporcularımız çıkacağından eminim. Bu bağlamda sayın valimize, sayın kaymakamımıza, kurum amirlerimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelen herkesi buraya gönül rahatlığıyla kış sporlarını yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Şafak Doğan, "Tunceli Dağcılık Kulübüyle beraber geldik. Güzel bir ortam. Herkesi buraya bekleriz" şeklinde konuştu.

Meral Tan ise kulüp olarak merkeze geldiklerini belirterek, "Ovacık'ı görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor
Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor
Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor

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Kayak Merkezi, Türkiye, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de kar kalınlığı en yüksek çıkan Ovacık Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlıyor - Son Dakika
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