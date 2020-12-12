Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti

12.12.2020 09:34
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kasım ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini, internet sitesinden paylaştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kasım ayında olan kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini, internet sitesinden paylaştı. Emniyetin verilerine göre, Kasım'da 173'ü ölümlü olmak üzere meydana gelen 29 bin 532 kazada 17 bin 629 kişi yaralandı, 194 kişi ise hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında ise kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 75'e ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kasım ayında Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Erzurum, Isparta, İstanbul, Nevşehir, Mardin, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Samsun'da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

1 AYDA 29 BİN 532 KAZATrafik Başkanlığı'nın Kasım ayı kaza verilerine göre, yurt genelinde 173'ü ölümlü, 11 bin 870 yaralamalı, 17 bin 489 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplam 29 bin 532 kazanın meydana geldiği Kasım ayında 17 bin 629 kişi yaralanırken, 194 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 9 bin 806'sında otomobil, 3 bin 135'inde motosiklet, 3 bin 145'inde ise kamyonetler yer aldı.İLK SIRADA YİNE İSTANBUL YER ALDITrafik Başkanlığı verilerine göre, Kasım ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında 1326 kaza ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldi.SÜRÜCÜ HATALARI VE KAZA NEDENLERİEmniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı: "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."İLK 11 AYDA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 75'E ULAŞTI

Trafik Başkanlığı verilerine göre, yılın ilk 11 ayında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 75'e ulaştı. Yine yılın ilk 11 ayında 12 milyon 998 bin 94'ü araç plakasına, 3 milyon 151 bin 359'u araç sürücüsüne olmak üzere toplam 16 milyon 167 bin 252 trafik cezası kesildi. Bunlardan 158 bin 992'si ise alkollü araç kullanmak suçundan ceza aldı.


Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnternet, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Görüntülerle tepki çeken sapık otogarda yakalandı
Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı         
09:37
Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu         
08:50
Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı Aman dikkat! Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak ve kar uyarısı         
07:45
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti Bakan Koca, 4 ilimiz için güzel haberi verdi: Günlük vaka sayıları düşüşe geçti         
00:07
'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 'Zombi Angelina Jolie' olarak tanınan İranlı genç kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
23:31
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay         
16:50
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 10:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de Kasım ayında 29 bin 532 kazada, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei