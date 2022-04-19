Türkiye'de kayak sezonunu en erken açan Palandöken'de sezon kapandı - Son Dakika

Türkiye'de kayak sezonunu en erken açan Palandöken'de sezon kapandı

ERZURUM Türkiye'de kayak sezonunu en erken açan Palandöken Kayak Merkezi, sezonu en geç kapatan merkez oldu.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde geçen yıl 4 Aralık'ta başlayan ancak resmi açılışı 15 Aralık'ta yapılan kayak sezonu sona erdi. Yerli ve yabacı turistlerin akın ettiği Palandöken Kayak Merkezi'nde ki liflerden sezon içinde 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapıldı. Ejder 3200 A.Ş. bünyesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Palandöken Kayak Merkezi'ne bu sezon Türkiye'nin 81 ilinden yerli turist akın etti. Sezonda özellikle Palandöken'de doluluk yüzde 100'e ulaştı. Türkiye'nin en erken kayak sezonunu açan Palandöken Kayak Merkezi, diğer kış turizm merkezlerine göre en geç sezonu kapatan merkez oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Türkiye'de kayağın ilk sezonu 5 Aralık'la beraber Erzurum Palandöken'de başladı. 15 Nisan'la beraber Erzurum Palandöken'de bitti. Türkiye'deki en uzun ilk başlamayla son kapanma arasındaki en uzun kayak sezonunu Palandöken'de yaşıyoruz. Bu yıl da aynı şekilde yaşadık. Özellikle işletmelerde otellerimizde hafta sonları doluluklarımız yüzde 95'lerdeydi. Yüzde 100 olduğu dönemler oldu ama ortalama yüzde 95'lerdeydi, hafta içleri de yüzde 70-75'lerde kapattık. Misafir profilimizin büyük bölümü yerli. Türk misafirdi. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara misafiriydi. Karadeniz'den de ve diğer illerimiz ve bölgelerimizden misafirlerimiz de oldu" dedi.

Bu yıl özellikle Avrupa'dan gurbetçi misafirlerin ağırlandığını kaydeden Akca, "Malum Rusya ve Ukrayna'daki savaştan dolayı, Rus ve Ukraynalı misafir sayımız çok azdı, fazla değildi. Nevruzla beraber Mart'ın özellikle son periyodunda kayağın son periyodunda İran'dan Nevruz tatili için gelen misafirlerimiz de vardı. Genel olarak güzel bir sezon geçirdi Palandöken'deki işletmelerin tamamı. Özellikle ulaşımın kolaylığı, pistlerdeki kar garantisi, kar kalitesi sabah 8 akşam 8 olmak üzere 12 saat kesintisiz kayak, pistlerin güvenliği, buradaki işletmelerin pandemiye rağmen özel bir şekilde bütün misafirlerini ağırlaması, sosyal mesafe kuralları ve bütün hijyen kurallarına uyması Palandöken'de diğer kayak otelleri arasında bir adım öne geçiriyor. Biz de bunların işletmecileri olarak mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

"Temmuz'da erken rezervasyonlar başlayacak"

Akca, "İnşallah Temmuzla beraber gelecek sezonun erken rezervasyon satışlarına başlayacağız. Şu anda kıştan çıktık. Otellerdeki bakımlar, tamirler, işte personel izinleri, istirahatleri, personelin eğitimlerine tekrardan başladık. İnşallah Haziranla beraber de Palandöken'de Türkiye Yüksek İrtifa Futbol Kamp Merkezi başlayacak. Süper Lig, 1. lig, 2. lig takımlarımız Palandöken'de kamp yapacaklar. Hazırlıklarımız o yönde de devam ediyor" açıklamalarında bulundu.