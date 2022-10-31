Etek giyip otobüse binen kadına akılalmaz taciz! İzleyenler sinirden deliye döndü - Son Dakika
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Etek giyip otobüse binen kadına akılalmaz taciz! İzleyenler sinirden deliye döndü

31.10.2022 12:23

Türkiye'de kaydedildiği öne sürülen görüntüde Açelya isimli genç bir kadın, mini eteğiyle bindiği otobüsteki şahsın hiç önüne dönmeden sürekli bacaklarına baktığını dile getirdi. Genç kadının yaşadığı taciz anları sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde ciddi şekilde artış gösteren taciz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Açelya isimli genç bir kadın, otobüste başına gelen taciz olayını kayda aldı.

MİNİ ETEK GİYMİŞTİ

Mini etekli şekilde otobüse binen ve koltuğuna oturan kadın, dakikalar sonra fark ettiği detay nedeniyle dehşete düştü. Çünkü karşı koltuğunda oturan adam, önüne dönmek yerine açık bir şekilde bacaklarına bakmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Genç kadına taciz anlarının sosyal medyada gündem olmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, adama büyük tepki gösterdi.

YORUMLAR (3)
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Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Etek giyip otobüse binen kadına akılalmaz taciz! İzleyenler sinirden deliye döndü - Son Dakika
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