Türkiye'de yaşayan genç bir kadın, ilginç deneye imza attı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadının otostop çektiği, trafiğin kilitlendiği görüldü.
İki motorlu kuryenin de otostop için durması dikkat çekti. Motorlu kuryelerin arkasındaki araba da otostop için yol kenarında durdu.
Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya yorum yağdı. Kullanıcıları, kuryelerin durmasına anlam veremediklerini dile getirdiler.
Son Dakika › Yaşam › Otostop çeken genç kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika