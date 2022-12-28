Otostop çeken genç kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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Otostop çeken genç kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu

28.12.2022 17:47

Türkiye'de kaydedilen video sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç bir kadın yol kenarında otostop çekerken trafik kısa sürede kilitlendi. Arabaların haricinde iki de motokuryenin durması görenleri şaşırttı.

Türkiye'de yaşayan genç bir kadın, ilginç deneye imza attı. Sosyal medyada paylaşılan videoda bir kadının otostop çektiği, trafiğin kilitlendiği görüldü.

İKİ MOTOKURYENİN DURMASI DİKKAT ÇEKTİ

İki motorlu kuryenin de otostop için durması dikkat çekti. Motorlu kuryelerin arkasındaki araba da otostop için yol kenarında durdu.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan videoya yorum yağdı. Kullanıcıları, kuryelerin durmasına anlam veremediklerini dile getirdiler.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Otostop çeken genç kadının görüntüleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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