Türkiye'de kaydedilmiş 491 kuş türüne ait bilgilerin bulunduğu "Türkiye'nin Kuşları" kitabı yayımlandı - Son Dakika

Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğunca (TRAKUS) doğa sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye'de bugüne kadar kaydedilmiş 491 kuş türüne ait bilgilerin yer aldığı "Türkiye'nin Kuşları" isimli kitap, yayımlandı.

Kitabın yazar ve editörlüğüne katkı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji (Kuş bilimi) Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, Türkiye'de kuşlarla ilgili kitap eksikliğini gidermek amacıyla gerçekleştirilen uzun soluklu çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Türkiye'de 2007 yılında kuş fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için bir paylaşım platformu olarak kurulan TRAKUS'un katkılarıyla hazırlanan kitapta 2 bin 800 kuş fotoğrafının yer aldığını aktaran Yavuz, "Kitap, bugüne kadar bu kapsamda Türkiye'de hazırlanan ilk kitap olma özeliğini taşıyor. Her türe ait dağılım haritası, tanım bilgisi, karşılaştırma tabloları ve habitat bilgisini içeren kitap, doğa ve kuşlara ilgisini geliştirmek isteyenlere rehber olması amacıyla 25 kişilik gönüllü ekibin katılımıyla hazırlandı." dedi.

Yavuz, 1998 yılından bu yana kuş gözlemciliği yaptığını, kuş gözlemciliği ve kuş çalışmaları hakkında çoğunlukla yabancı kaynaklardan faydalandıklarını dile getirerek, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan kitabın bu anlamda büyük eksikliği gidereceğini kaydetti.

Kitabı insanların çabuk algılayabileceği tarzda olduğunu anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Çok kapsamlı bir çalışma. Üzerinde çok hassas şekilde çalışıldı. Çok özgün bir kitap oldu. Bugüne kadar Türkçe var olan kuş tanımlama kitapları, başka dillerdeki kitapların çevirisi olarak hazırlanmıştı. Bu kitap, tamamıyla Türk bilim insanları, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların katılımıyla hazırlanmış ilk Türkçe kuş tanım kitabı. Metinlerden görsel malzemeye kadar içeriğin tamamı özgün ve bilimsel birikimimizin yansıması olarak hazırlandı. Kitapta ayrıca ülkemizin eşsiz doğasında kuş gözlemi yapılabilecek önemli türleri bulunduran kuş gözlem alanlarına, Türkiye biyocoğrafyasına ve kuş gözlemlemenin inceliklerine de yer verildi."