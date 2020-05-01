Türkiye'de kayıt dışı çalışırken işsiz kalan mülteciler için yardım çağrısı

İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, Afgan Mültecileriyle Dayanışma Derneği (ARSA), Ravdanur Derneği ve İltica ve Göç Araştırmaları Derneği (IGAM), koronavirus pandemisinin sebep olduğu zorluklar karşısında mevcut sorunları katlanarak derinleşen 4 milyon mültecinin sesine kulak verilmesi yönünde bir çağrı metni yayınladı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye ekonomisinin birçok sektörü derinden etkilenirken, mültecilerin de istihdam edildiği işletmeler üretim ve satışlarına ara verirken, yüz binlerce mülteci de "siz gelmeyin, hastalık bulaştırırsınız" denilerek ücretsiz izne gönderildi, bir çoğu da tazminatsız şekilde işsiz kaldı.