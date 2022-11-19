Türk defineci, kazdığı topraktan çıkardığı altının yanındakileri görünce korkudan titredi - Son Dakika
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Türk defineci, kazdığı topraktan çıkardığı altının yanındakileri görünce korkudan titredi

19.11.2022 21:46
Türk defineci, kazdığı topraktan çıkardığı altının yanındakileri görünce korkudan titredi

Türkiye'de kazı gerçekleştiren bir vatandaş, bulduğu altının hemen yan tarafında yılanları görmesi nedeniyle büyük korku yaşadı. Yılanların hazineyi koruduğu iddia edildi.

Türkiye'de kazı işine meraklı birçok insan var. Bu insanlar tarafından gerçekleştirilen kazılara ait videolar sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Bir vatandaş tarafından yapılan kazıda meydana gelen ilginç olay ise sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.

ALTININ YANINDA GÖRDÜ

Kazı yapan vatandaş, bulduğu altınların hemen yanında gördüğü yılanlar nedeniyle büyük korku yaşadı. Üstelin yılanın tek olmadığı, yanında bir kaç tane daha yılan olduğu izlendi.

"HAZİNEYİ KORUYORLAR" İDDİASI

Yılanlarla ilgili ürküten bir iddia ise hazineyi korudukları iddiası oldu. Bu yılanların hazinelere yakın bölgelerde durdukları ve genelde tılsımlı oldukları öne sürüldü. Söz konusu video çok sayıda izlenme aldı.

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Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk defineci, kazdığı topraktan çıkardığı altının yanındakileri görünce korkudan titredi - Son Dakika
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