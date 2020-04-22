Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı - Son Dakika
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Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı

6 saat önce

TÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı, bu yıl 6 bin dekara yükselecek.

Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı, System.String[]

TÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı, bu yıl 6 bin dekara yükselecek. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, Türkiye'de 19 il için kenevir ekim izni verildiğini belirterek, artan kenevir miktarının ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de kenevir ekim alanı, bu yıl çok önemli bir artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2019'da Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili yaşanan hareketlilik sürüyor. Türkiye'de kenevir ekim izni verilen 19 kentten biri olan Samsun, bu üretimin öncülüğünü üstlendi. 2020 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin dekar kenevir üretim alanı olması beklenirken, bunun 3 bin 500 dekarlık alanı Samsun'da bulunuyor.

'SAMSUN'DA 3 BİN 500 DEKARDA ÜRETİM BEKLİYORUZ'

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, kenevirin ekim alanlarında çok ciddi bir artış olduğunu söyleyerek "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevirle ilgili yaptığı konuşmasından sonra Türkiye'de 2018'de 166 dekar olan kenevir ekim alanı 2019'da bin dekara çıktı. 2020 yılı için kenevir ekim izni müracaatları bitti. Ekimler devam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı biraz sarkmalar oldu. Yapılan müracaatlara bakarsanız bu yıl toplam 5-6 bin dekar üretim alanı olacak. Bunun 3 bin 500 dekar alanı Samsun ilçelerinde bekliyoruz. Samsun bu konuda ekim alanı bakımından ağırlığı var" dedi.

'19 İLDE EKİM İZNİ VAR'

Türkiye'de 19 ile kenevir ekim izni verildiğini dile getiren Doç.Dr. Aytaç,  "Bu kentlerden 11'i Karadeniz Bölgesi'yle bağlantılı iller. İklim olarak Karadeniz Bölgesi kenevir lif amaçlı üretildiği için bir hayli uygun, o yüzden ekim alanı bu bölgede yerleşmiştir. Geçen yıl yaklaşık bin dekarda bin ton sap üretildi, 200 ton elyaf çıktı. Kenevir çok önemli bir bitki. Kenevir sapından lifine, tohuma kadar çok farklı ürün yelpazesi kullanılmaktadır. Kenevir dünyada 50 bin çeşit ürüne girmekte. Artan kenevir üretimi ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Biz ülke olarak yeteri kadar faydalanamıyoruz, bunun önünü açmak lazım, özel bir çalışma yapmak lazım" şeklinde konuştu.

'EKİM ALANI ÇOK ARTTI'

Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde kenevir üreten çiftçi Hasan Gündüz, "Geçen sene 180 dönümdü, bu yıl 200 dönümün üzerinde bir alana kenevir ektim. Komşularımız da ekiyorlar. 30 yıldır ben bu işi yapıyordum ama 1,2 dönüm ancak ekiyordum. Şimdi bir hareketlenme oldu. Alım satımında şu an bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımız bunu açıkladıktan sonra daha fazla hareketlenme oldu. Ekim alanı çok arttı. Narlısaray keneviri çok özel yerli bir tohumdur. Köyümüzde 100 çifti kenevir üretimi yapıyor. Ekim alanı daha da arttı. 1 Nisan'da ekime başladık, şu an devam ediyor. Ağustos ayında lif olarak hasat olur, tohum olarak da Eylül ayında hasat yaparız" dedi.

'DEDELİRİMİZDEN MİRAS'

Dedelerinin ürettiği kenevirin tarımını hiç bırakmayarak bir miras olarak devam ettiklerini söyleyen çiftçi Bekir Alabaş da "Bu noktada devletimizden daha fazla destek bekliyoruz. Bizim dedelerimizin mesleği olarak canlandırmak istedik. Kenevir üretmeye devam ediyoruz. Arazi potansiyelimiz var. Yerli tohumlarımızla üretim yapıyoruz. Bölgemizde bu ürünün ekim ve satışının artması bizi daha çok sevindirir" şeklinde konuştu.


Türkiye, Kenevir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:10 Kaynak: DHA

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