Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması tanıtıldı

Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması'nın (YER-SİS) tanıtım toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Dr. Fatih Pişkin'in oturum yönetmenliğini yaptığı toplantıya İSTKA Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Leyla Bilen Kazancık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Zeynep Ersayın, İSTKA Uzmanı Serkan Korkmaz Arslan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Mert Çubukçu konuşmacı olarak katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Ersayın, Bakanlık Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajansları ve kaymakamlıklar gibi çeşitli paydaşların katkılarıyla yürütülen YER-SİS projesinde Türkiye'deki mevcut yerleşim sistemini ve yerleşimler arası ilişkileri yeni dinamikler çerçevesinde ele alıp tanımlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ersayın, projeyle tüm Türkiye'de YER-SİS ile yerleşimler arası sosyoekonomik yatay ve dikey ilişkilerin incelenmesini, yerleşimlerin hizmet verme büyüklüklerinin tespitini, kentsel ve kırsal yerleşimlerin etki alanlarının belirlenmesini ve kırsal yerleşimlerin sosyoekonomik yapısının ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Diğer konuşmacılar da detaylı sunumlarında saha çalışmaları ve raporlara değindi.

En önemli hizmet merkezi İstanbul

Çalışmaya ilişkin YER-SİS internet sitesinde yer alan bilgilere göre, eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, ticaret ve kargo ilişkileri açısından Türkiye'deki kentsel yerleşimler ağ yapısının en önemli hizmet merkezinin İstanbul olduğu tespit edildi.

Çalışmada Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Şile "kırsal hizmet merkezleri" kapsamında analiz edilirken, İstanbul'a ilişkin kalkınma politikalarının tasarım ve uygulanmasında, kamu ve özel sektörün yatırım ve yerel hizmet sunumuna dair karar alma süreçlerinde, başta şehir ve bölge planlama ile iktisadi ve idari bilimler olmak üzere birçok alandaki akademik çalışmalarda ve STK çalışmalarının geliştirilmesinde YER-SİS sonuçlarının önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirildi.