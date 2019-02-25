Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi Ortalama 12,4 Kilogram

Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi Ortalama 12,4 Kilogram

41 dakika önce

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, ülkemizde kırmızı et tüketiminin yıllara bağlı olarak değişmekle beraber 12,4 kilogram olduğunu açıkladı.

Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi Ortalama 12,4 Kilogram, System.String[]
Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, ülkemizde kırmızı et tüketiminin yıllara bağlı olarak değişmekle beraber 12,4 kilogram olduğunu açıkladı.

Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, başta Türkiye olmak üzere, Avrupa ve Amerika kıtasındaki ortalama kırmızı et tüketimi rakamlarını açıkladı. Yıldız, "Ülkemizde et tüketimi yıllara bağlı değişmekle beraber 12,4 kilogramdır. Bazı yıllar bu rakam 15 kilogramı buluyor. Dünya'dan örnek verecek olursak en çok Amerika Birleşik Devletleri et tüketiyor. Yılda ortalama kişi başına tüketilen et miktarı 116,7 kilogramdır. Bu rakam Avrupa kıtasında 80-100 kilogram, Arjantin'de ise 99,5 kilogramdır" dedi.

Rakamları açıklamasındaki nedeninin, hayvancılık sektöründe gerek ülkemiz gerekse dünyada çok ciddi bir açık pazar olduğunu söyleyen Yıldız, "Hayvancılık sektöründe gerek ülkemiz gerekse dünyada çok ciddi bir pazar var. Pazar çok büyüktür, pazarı milyarlarca dolar olarak açıklarsak yanılmış olmayız. Yapılması gereken tek eylem, üretmek üretmektir. Anadolu coğrafyasında eğer siz üretmiyorsanız ticarette böyle bir potansiyeli kullanmamış olursunuz" diye konuştu.

Türkiye'de kırmızı et üretmek için gerekli olan her şeye sahip olunduğunu ve uygun kalıcı yerel tarım ile hayvan politikaları oluşturulması gerektiğini belirten Mustafa Yıldız, "Bununla birlikte mutlaka, üreticiye olan destekler artırılmalı, ithalat durdurulmalıdır. Orta ölçekli işletmelerin sayıları Avrupa'da olduğu gibi bizde de artırılmalı, teşvik edilmelidir. Üretimi yetersiz olan yem bitkilerinin, üretimi artırılmalı desteklenmelidir. Kaçak hayvan girişi önlenmelidir. Üretici maliyet fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark azaltılmalıdır. Ülkemizde uygun kalıcı yerel tarım ve de hayvancılık politikaları oluşturmalıyız. Dünyaya en kolay ihraç edeceğimiz ürünlerden biride kırmızı ettir. Kırmızı et üretmek için gerekli olan her şeye sahibiz. Hayvancılık için ihtiyaç duyulan araziden tutunda ihtiyaç duyulan teknik insanlara kadar her şeye fazlasıyla sahibiz. Anadolu coğrafyası iklimi hayvancılık için gerekli olan her türlü imkanı bize sunmaktadır. Bizim tek yapmamız gereken eyleme geçmektir" şeklinde konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Mustafa Yıldız, Sakarya, Türkiye, Ekonomi
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