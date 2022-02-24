Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor - Son Dakika
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Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor

24.02.2022 14:08
Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kayak, termal otellerinde doluluk oranlarının beklentilerden iyi olduğunu kaydederek, "Akdeniz Bölgesi'nde kongre, spor turizmi hareketli, özellikle futbol takımları geliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kayak, termal otellerinde doluluk oranlarının beklentilerden iyi olduğunu kaydederek, " Akdeniz Bölgesi'nde kongre, spor turizmi hareketli, özellikle futbol takımları geliyor." dedi.

Çorabatır, AA muhabirine, 2021'i 30 milyon misafir, 24 milyar dolarlık gelirle Türkiye'nin rakip ülkelere göre önde kapattığını anlattı.

Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk turizmcisinin iş birliği ile başardığını ifade eden Çorabatır, bu yıla da iyi başladıklarını ve ocak rakamlarının geçen yılın çok çok üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Türkiye'nin, bölgesel farklılıklarıyla her bir noktasında turizm yapılabildiğini dile getiren Çorabatır, kayak, termal, kıyı kesimler gibi alternatif turizm bölgelerine sahip olduklarını kaydetti.

Türkiye'de zengin turizm çeşitliliği bulunduğunu ve kış turizmi hareketliliğinin devam ettiğini belirten Çorabatır, "Kayak, termal otellerinde doluluk oranları beklediğimizden daha iyi gidiyor. Akdeniz Bölgesi'nde kongre, spor turizmi hareketli, özellikle futbol takımları geliyor, konaklıyorlar. Ege Bölgesi'nin de kendisine has bir özelliği var. İstanbul'da da beklediğimizin üzerinde doluluklar söz konusu. İnşallah 2022'de hedefimiz hem misafir hem de gelir noktasında 2019 rakamlarını yakalamak olacak." diye konuştu.

Türk turizmcisinin bugüne kadar gerek Thomas Cook iflası gerek küresel salgın gibi çeşitli krizlerle mücadele ederek ciddi tecrübe kazandığını vurgulayan Çorabatır, şunları söyledi:

"Krizi yönetme yetisine sahip Türk turizmcilerin kamu iş birliğinde aldığı tedbirler, önümüzdeki dönemde bizim için referans olacaktır. Gerek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yaptığı tanıtımlarla alternatif pazarlara ağırlık verilmesi, gerek ikili ilişkilerden doğacak gelişmelerle gelecek misafirlerimizle 2022 hedeflerimizi çok rahat bulacağımızı tahmin ediyoruz. Türkiye'ye turist gönderen ülkeler çok çeşitlilik gösteriyor. Hiç kışın gelmeyen Rus, İngiliz, Polonyalı misafirlerimizden kışlık otellerimize çok ciddi rezervasyonlar aldığımızı gözlemlemekteyiz. Orta Doğu pazarından özellikle Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinden sonra yazın daha verimli rezervasyonlar alacağımızı tahmin ediyoruz."

Yaz sezonu için erken rezervasyonlar yüz güldürüyor

TÜROFED Başkanı Çorabatır, İngiltere, Almanya, Polonya gibi ülkelerden gelen erken rezervasyonların çok iyi durumda olduğunu belirtti. Rezervasyonlar doğrultusunda 2022'nin daha iyi geçeceğini öngördüklerini ifade eden Çorabatır, TÜROFED olarak her zaman iç pazarı önemsediklerini ve özellikle yerli turistin erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmalarını istediklerini kaydetti.

Herhangi bir kriz zamanında en büyük destekçilerin yerli turist olduğuna işaret eden Çorabatır, turizmcilerin de gerek kontenjan gerekse fiyat aralığı bazında iç pazara yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

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Akdeniz Bölgesi, Türkiye, Kongre, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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