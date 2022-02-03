Türkiye'de kısa kulvar sürat patenindeki gelişimin hızlandırılması hedefleniyor - Son Dakika

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, kısa kulvar (short track) sürat pateninde Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandıran Furkan Akar'ın başarısının, altyapıdan yetişen gençlere örnek olduğunu belirterek, yatırımları artırarak bu branşın gelişimini hızlandıracaklarını söyledi.

Yetişken, AA muhabirine, 14 yaşından beri milli sporcu olan Akar'ın büyük özveriyle çalışması sonucu Hollanda'daki Short Track Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girerek 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kota alıp Türk spor tarihine adını yazdırdığını anlattı.

Federasyon Başkanı Gökhan Özdemir'in kendilerine inancı ve desteğiyle olimpiyat hedefinin gerçekleştiğini aktaran Yetişken, "Camia olarak çok sevinçliyiz. Küçük, alttan gelen sporcularımızın ilgisi daha da arttı. Çünkü artık olimpiyat bir hayal değil, gerçekleşti. Bu hayali gerçekleştiren Furkan Akar, arkadan gelen kardeşlerine, arkadaşlarına örnek olarak bu sporun Türkiye'deki gelişimini çok hızlandırdı." dedi.

"Büyük yatırımlar yaptık"

Yöneticilerin de bu spora bakışının, ilgisinin farklılaştığını vurgulayan Yetişken, "Büyük yatırımlar yaptık ama aldığımız netice bizi çok mutlu etti. Yatırımları artırarak bu branşın Türkiye'deki gelişimini hızlandıracağız. Hedefimiz, 2026 ama 2030'da illaki alttan yetişen sporcularla madalya kazanmak." diye konuştu.

Yetişken, özellikle Kocaeli'de bu branşın ivmelendiğini gözlediklerine, sporcuların akın akın buz sahasına gelerek günde çift antrenmanla sömestir tatillerini burada geçirdiklerine dikkati çekti.

Bu sporcuların da hedeflerini bu yaştan itibaren olimpiyatlar olarak belirlemesine çok sevindiklerini dile getiren Yetişken, şöyle devam etti:

"Furkan ile her gün haberleşiyoruz. Özellikle Kocaeli'den başlayan 'Furkan'a destek' kampanyası, Türkiye'ye yayıldı. Sporcularımız, aileleri, tanıdığımız, tanımadığımız herkes Furkan'a destek mesajlarını yollayarak yanında olmaya çalışıyor. Her sabah kalktığında destek mesajlarını görüyor, Furkan'dan aldığımız haberler, 'Çok sevinçli, moralinin çok yüksek' olduğu yönünde. 'Bu sevinci inşallah taçlandıracağını, buna inandığını' ifade ediyor."

Antrenör Yardımcı: "Sporcularımızla bu rekorları kırmaya çalışacağız"

Furkan Akar ile milli forma için ter akıtan, sporculuk yıllarında 500 metrede elde ettiği 40.936'lık derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan antrenör Fırat Yardımcı da her sporcunun hedefinde olimpiyatlar olduğunu dile getirdi.

Takım arkadaşı Akar'a olimpiyatlarda başarı dileyen Yardımcı, "Ayağına toz değmesin. İnşallah güzel hedefler ve derecelerle dönmesi dileğiyle. Sporculuk yıllarımda hedeflerim her zaman bireyseldi. Şimdi takım olarak hareket etmemiz lazım. Artık sporcularımızla bu rekorları egale etmeye, kırmaya çalışacağız." dedi.

Yardımcı, Akar'ın olimpiyatlarla güzel kapı açtığını vurgulayarak, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Furkan Akar'ı tekrar olimpiyatlarda ve olimpiyat kürsüsünde görürüz. Hedefimiz, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Samsun ve diğer illerde sporcularımızı hazırlayıp olimpiyat kürsüsünde görmek olacaktır." şeklinde konuştu.