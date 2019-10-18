Son Dakika Haberleri: Türkiye'de kivi üretimi artıyor
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de kivi üretimi artıyor

Türkiye'de kivi üretimi artıyor

36 dakika önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye'de kivi üretiminin giderek arttığını belirterek, "Kivi üretimimiz şu anda iyi bir düzeye kadar geldi.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Türkiye'de kivi üretiminin giderek arttığını belirterek, "Kivi üretimimiz şu anda iyi bir düzeye kadar geldi. Son yıllardaki artışla ülkemizdeki kivi üretimi 60 bin tonlara kadar çıktı." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye, Kivi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:27 
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