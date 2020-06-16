Türkiye'de KKKA Vaka Sayısı Kaç Oldu? İşte Son Durum - Son Dakika

Türkiye'de KKKA Vaka Sayısı Kaç Oldu? İşte Son Durum

Kene ısırmasına bağlı gelişen KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) can almaya devam ediyor. Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı.

Türkiye'de KKKA Vaka Sayısı Kaç Oldu? İşte Son Durum, System.String[]

Kene ısırmasına bağlı gelişen KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) can almaya devam ediyor. Türkiye'de KKKA vaka sayısı 492'ye ulaştı. KKKA son durum ne? haberimizde.

KKKA Vaka Sayısı Son Durum

Türkiye'de KKKA (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülüyor. Türkiye'de de daha çok İç Anadolu'nun Kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülüyor. Bu sene kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 16 Haziran tarihi itibarıyla Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı 492'ye ulaşırken, kene ısırmasından hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e ulaştı. Türkiye'deki KKKA hastalığında önde gelen tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesi'nde de bahar başlangıcından bu yana 115 vaka görüldü. Hastalardan 83'ünün iyileşirken, 8'inin hayatını kaybettiği belirtildi.

KKKA Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

KKKA ilk olarak 12. yüzyılda Tacikistan'da tanımlanmıştır. Hastalık, keneler tarafından insanlara tutunmasını takiben idrarda, tükürükte, rektumda ve abdominal kavitede kan görülmesi ve vücutta yaygın kanamalarla tarif edilmiştir. 1944-45 yıllarında Rusya'nın Kırım bölgesindeki Batı Kırım steplerinde çoğunlukla ürün toplamaya yardım eden Sovyet askerleri arasında görülmüştür. Hastalığa Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiştir. 1956 yılında Zaire'de de ateşli bir hastadan Kongo virüsü tespit edilmiştir. 1969 ise Kongo virüs ve Kırım hemorajik ateşi virüslerinin aynı virüs olduğu belirlenmiş ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi olarak hastalık yeniden adlandırılmıştır.

Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı konmuştur. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. İlk kez Tokat ili ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kenelerden insanlara bulaşan, virüs kaynaklı bir enfeksiyon hastalığıdır. Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve hastalığa yönelik hangi tedbirler alınmalıdır?

Ayrıntılı bilgi almak için ??https://t.co/TN5NKREL6s adresini ziyaret edebilirsiniz. pic.twitter.com/g9wzPzot34

— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 13, 2020

KKKA Hastalığı Nasıl Bulaşır?

Etken Bunyaviridae ailesinden Nairovirus grubundan tek sarmallı RNA virüsü olan Crimean-Congo haemorrhagic fever virüsüdür. Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaşmaktadır. Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum'dur. Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.

KKKA Hastalığı Tedavisi Nedir?

İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; en fazla ise 13 gün olabilmektedir.

Hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi seçenekleri oluşturmaktadır. Bu gün için hastalıktan korunmaya yönelik etkinliği kanıtlanmış bir aşı veya etkene spesifik bir ilaç bulunmamaktadır. Ülkemizde hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

KKKA Hastalığı Vaka Sayısı

Ülkemizde KKKA bahar aylarında görülmeye başlamakta olup yaklaşık %4-5 fatalite hızıyla seyretmektedir. Yıllar itibariyle vaka görülme durumlarına bakıldığında artış ve azalış eğilimlerinden bahsedilebilmekte olup en yüksek vaka 2009 yılında 1318 vaka olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2017 yılında 343 KKKA vakası tespit edilmiş olsa da ülkemizde hala önemini korumaktadır.

KKKA Hastalığından Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.

Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.

Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.

Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.

Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.

Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır.

İç Anadolu, Türkiye, Kırım, Kongo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:49 

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de KKKA Vaka Sayısı Kaç Oldu? İşte Son Durum - Son Dakika

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