Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Kömür Rezervimiz Son Keşiflerle Göre 19 Milyar Tona Ulaştı"

Türkiye'de Kömür Rezervimiz Son Keşiflerle Göre 19 Milyar Tona Ulaştı"

24 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kömür işçileri ile bir araya gelerek, laboratuvarın açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'de Kömür Rezervimiz Son Keşiflerle Göre 19 Milyar Tona Ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kömür işçileri ile bir araya gelerek, laboratuvarın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Dönmez işçiler ile birlikte yemek sonrası yaptığı konuşmada Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) geçtiğimiz yıl bir rekora imza atarak 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptığını bildirdi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kömürün yer altında kalmasının kimseye faydası olmadığını ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yerli yer altı kaynaklarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Dönmez, "Türkiye'de kömür madeni rezervimiz son keşifler ile birlikte 18-19 milyar tona ulaştı" dedi.

Daha sonra Maden araştırmaları üzerine çalışmalar yapacak laboratuar açılışını gerçekleştirdi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:27 Kaynak: İHA

Türkiye, Kütahya, İşçi, Güncel
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