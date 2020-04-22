Türkiye'de korona virüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de korona virüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 535 test yapılırken, 3 bin 83 yeni vaka tanısı konuldu, bin 559 kişi iyileşti.
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23.04.2020 02:28:51. #1.13#
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