Türkiye'de korona virüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 376 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 535 test yapılırken, 3 bin 83 yeni vaka tanısı konuldu, bin 559 kişi iyileşti.

(İHA)