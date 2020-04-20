Türkiye'de korona virüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de korona virüs nedeniyle 123 kişi daha hayatını kaybetti
25 dakika önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 140 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 140 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 39 bin 703 test yapılırken, 4 bin 674 yeni vaka tanısı konuldu, bin 454 kişi iyileşti.
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20.04.2020 21:00:43. #1.13#
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