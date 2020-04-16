Türkiye'de korona virüs nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de korona virüs nedeniyle 125 kişi daha hayatını kaybetti
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 643 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 643 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 427 test yapılırken, 4 bin 801 yeni vaka tanısı konuldu, bin 451 kişi iyileşti.
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17.04.2020 02:12:05. #1.13#
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