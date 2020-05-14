Türkiye'de korona virüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de korona virüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 34 bin 821 test yapılırken, bin 635 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 315 kişi iyileşti.
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15.05.2020 02:11:21. #1.13#
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