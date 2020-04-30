Türkiye'de korona virüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 93 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 174 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 42 bin 4 test yapılırken, 2 bin 615 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 846 kişi iyileşti.

(İHA)