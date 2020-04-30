Türkiye'de korona virüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Türkiye'de korona virüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 93 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 174 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 93 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 174 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 42 bin 4 test yapılırken, 2 bin 615 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 846 kişi iyileşti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
1.05.2020 02:15:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de korona virüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika