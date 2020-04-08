Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. - Son Dakika

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Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi.
6 saat önce
Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi.
Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:06 Kaynak: İHA
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