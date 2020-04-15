Türkiye'de korona virüsten 115 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de korona virüsten 115 kişi daha hayatını kaybetti
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 518 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 518 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 34 bin 90 test yapılırken, 4 bin 281 yeni vaka tanısı konuldu, 875 kişi iyileşti.
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16.04.2020 03:13:27. #1.13#
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