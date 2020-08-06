Türkiye'de korona virüsten 14 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 14 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 798 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 798 oldu. Bugün 54 bin 494 test yapılırken, bin 153 yeni vaka tanısı konuldu, bin 40 kişi ise iyileşti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
7.08.2020 03:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de korona virüsten 14 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika