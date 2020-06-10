Türkiye'de korona virüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı. Bugün 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 241 kişi ise iyileşti.
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11.06.2020 02:21:20. #1.13#
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