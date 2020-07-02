Türkiye'de korona virüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de korona virüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 167 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 167 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 714 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, bin 543 kişi ise iyileşti.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de korona virüsten 17 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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