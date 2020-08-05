Türkiye'de korona virüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 784 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 784 oldu. Bugün 53 bin 842 test yapılırken, bin 178 yeni vaka tanısı konuldu, bin 15 kişi ise iyileşti.
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6.08.2020 03:11:45. #1.12#
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