Türkiye'de korona virüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 784 oldu. Bugün 53 bin 842 test yapılırken, bin 178 yeni vaka tanısı konuldu, bin 15 kişi ise iyileşti.

(İHA)