Türkiye'de korona virüsten 24 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de korona virüsten 24 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı. Bugün 53 bin 486 test yapılırken, bin 492 yeni vaka tanısı konuldu, bin 386 kişi ise iyileşti.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:12 Kaynak: İHA

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