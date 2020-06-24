Türkiye'de korona virüsten 24 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 24 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı. Bugün 53 bin 486 test yapılırken, bin 492 yeni vaka tanısı konuldu, bin 386 kişi ise iyileşti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
25.06.2020 02:39:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de korona virüsten 24 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika