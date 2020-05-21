Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 633 test yapılırken, 961 yeni vaka tanısı konuldu, bin 3 kişi ise iyileşti.
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21.05.2020 19:52:22. #1.13#
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