Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı. Bugün 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, bin 315 kişi ise iyileşti.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:57 Kaynak: İHA

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