Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 1 olduğunu açıkladı. Bugün 42 bin 982 test yapılırken, bin 268 yeni vaka tanısı konuldu, bin 315 kişi ise iyileşti.
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24.06.2020 02:15:55. #1.13#
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