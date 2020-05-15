Türkiye'de korona virüsten 48 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 48 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 565 test yapılırken, bin 708 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 103 kişi iyileşti.
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16.05.2020 01:58:47. #1.13#
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