Türkiye'de korona virüsten 53 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de korona virüsten 53 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 109 kişi iyileşti. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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