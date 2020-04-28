Türkiye'de korona virüsten 92 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 92 kişi hayatını kaybederken can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi. Bugün 29 bin 230 test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka sayısı görüldü. İyileşen hasta sayısı 5 bin 18 oldu.

(İHA)