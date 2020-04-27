Türkiye'de korona virüsten 95 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de korona virüsten 95 kişi daha hayatını kaybetti
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 651 kişi iyileşti.
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28.04.2020 03:03:12. #1.13#
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