Türkiye'de korona virüsten 95 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 20 bin 143 test yapılırken, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 651 kişi iyileşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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