Türkiye'de korona virüsten can kaybı 356'ya yükseldi - Son Dakika

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Türkiye'de korona virüsten can kaybı 356'ya yükseldi
6 saat önce
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:45 Kaynak: İHA
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