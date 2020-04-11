Türkiye'de korona virüsten can kaybı bin 101 oldu - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 101 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 170 test yapılırken, 5 bin 138 yeni vaka oldu.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 101 olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre bugün 33 bin 170 test yapılırken, 5 bin 138 yeni vaka oldu. Toplam vaka sayısı 52 bin 167'ye yükselirken, bugün iyileşen 542 kişi ile toplam iyileşen sayısı 2 bin 965 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte" dedi.

(İHA)