Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 812'ye yükseldi - Son Dakika

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Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 812'ye yükseldi
6 saat önce
Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi.
Türkiye'de korona virüs nedeniyle bugün 87 kişi hayatını kaybederken ölü sayısı 812'ye yükseldi. Bugün 24 bin 900 test yapıldı, 4 bin 117 yeni vaka belirlendi. Bugün iyileşenlerin sayısı 264 oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:20 Kaynak: İHA
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