Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplan can kaybı 4 bin 585... - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplan can kaybı 4 bin 585...
Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplan can kaybı 4 bin 585 oldu.
Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplan can kaybı 4 bin 585 oldu. Bugün 32 bin 325 test yapılırken 786 kişide yeni vaka görüldü. Bugün iyileşen vaka sayısı 974 oldu. - ANKARA
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3.06.2020 02:15:33. #1.13#
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