Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 585... - Son Dakika

Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 585...

Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 585 oldu.

Türkiye'de korona virüsten son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 585 oldu. Bugün 32 bin 325 test yapılırken 786 kişide yeni vaka görüldü. Bugün iyileşen vaka sayısı 974 oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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