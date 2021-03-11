Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti

11.03.2021 22:59

Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti Prof. Dr. Recep Demirhan : "Kartal Şehir Hastanesi pandemi sürecinde Anadolu yakasının lokomotifi oldu" Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde 1 yılı geride bıraktı.

Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti

Prof. Dr. Recep Demirhan : "Kartal Şehir Hastanesi pandemi sürecinde Anadolu yakasının lokomotifi oldu"

İSTANBUL - Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde 1 yılı geride bıraktı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmesinin üzerinden geçen 1 yıl içinde 29 bin 294 vatandaş hayatını kaybetti.

Geçen yıl mart ayında ilk koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından geçen 1 yılda binlerce vatandaş hayatını kaybederken milyonlarca kişi de koronavirüsten etkilendi. Özellikle sağlık çalışanlarının üstün gayreti ve koronavirüs aşısının bulunması ile Dünya'da ve Türkiye'de ölüm olanlarında ciddi düşüş yaşandı.

Koronavirüs ile mücadele döneminde önemli merkezlerden biri haline gelen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Recep Demirhan koronavirüs ile mücadelede geçen bir yılı değerlendirdi.

"Kartal Şehir Hastanesi pandemi sürecinde Anadolu yakasının lokomotifi oldu"

Prof.Dr.Recep Demirhan, "11 Mart 2020 tarihi itibariyle pandemi ilan edilince tüm dünya ile birlikte biz de hastanemizde Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda tedbirlerimizi almaya başladık. Hastanelerimizi bir an önce hasta konuk edecek şekle getirdik. Kovid-19 hastalığıyla ilgili poliklinik sayılarını hızlı bir şekilde hazırladık. Kovid-19 test alınacak test merkezlerini oluşturduk. Covid-19 nedeniyle hastanemiz 'de yatırmamız gereken hastalarımızı da kovid-19 için hasta bakımları oluşturduk. Geçen sene bu dönemlerde bu bölgedeki Anadolu yakasındaki en büyük hastanelerden biriydik. Sayın Bakanımızın talimatıyla Kartal Şehir Hastanesi tabiri caizse o dönemde Anadolu yakasının lokomotifi oldu. 550-600 kadar hastayı burada yatırarak tedavi ettik. Bu esnada bakanlığımız çok ciddi bir mekanizması,algoritması ile sağlık müdürlüğümüzün ve hekimliklerimizin ciddi bir çalışmasıyla dünyaya örnek çalışmasıyla hastanelerimiz, başhekimliklerimizin, hastane çalışanlarımızın gayretli özverili çalışmalarıyla hakikaten dünyaya örnek başarılı bir kovid-19 mücadelesi verdik" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız büyük destek sundu"

Prof. Dr. Demirhan konuşmasının devamında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ciddi bir destek sundu bizlere. Sayın Sağlık Bakanımız bu işin başında sürekli olarak bizi yönlendirerek doğru ve iyi bir şekilde, hastalarımızın hiçbir şeyi eksik kalmayacak şekilde gerçekleştirdik. Dolayısıyla da çok başarılı, çok ciddi sonuçlar aldık. Dünyaya örnek, bir konuma geldi Türkiye. Biz tabii ilaç konusunda hiçbir eksiklik yaşamadık. Test cihazları konusunda hiçbir eksiklik yaşamadık. Hastaneler konusunda hiçbir eksiklik yaşamadık. Aşı konusuna gelince bakanlığımızın öngörüsüyle büyük hastaneler özellikle Kartal Şehir gibi, Göztepe, Ok Meydanı gibi büyük hastaneler, 1000 Yatağın üzerindeki hastanelerde yirmi beş tane aşı odası hazırladık" dedi.

"Aşı olan hastalarda şu ana kadar yan etkiyle karşılaşmadık"

Prof. Dr. Konuşmasının sonunda, "Aşıya gelen herkesi de bu merkeze taşıdık. Aynı zamanda aşı için aile hekimliği merkezleri de ciddi bir destekle aşılamaya katkı sundular. Mayıs ayı itibariyle de inşallah bizim yerli aşımız da piyasaya çıkacak. Yerli aşımız da piyasaya çıktıktan sonra artık bu işin kesin nihai tedavisi biliyorsunuz aşı olmak. Kovid-19'a karşı korunaklı hale gelmiş olursak artık kovid-19'da bizim için ülkemiz için bir risk olmaktan çıkacaktır. Bizim erken rehavete kapılmamamız lazım. Evet, çok ciddi bir mücadele verdik. Çok ciddi bir başarı elde edildi ama hala kovid-19 nedeniyle günde yaklaşık on bin, on iki bin vaka sayıları mevcut. Sayın Bakanımız açıklıyor rakamları. Pozitif hastaları saptıyoruz. Hala aramızda kovid-19 taşıyan insanlar var. Dolayısıyla bizim maskeden mesafeden temizlikten ödün vermememiz gerekiyor, Aşı grubunda olanların ve aşısı gelenlerin de mutlaka aşılanmaları gerek. Aşıdan korkacak herhangi bir şey de yok. Yan etki de yok. Aşı olanlar da şu ana kadar biz hiçbir yan etki görmedik. Ülkede de yaklaşık on milyonun üzerinde aşı yapıldı. Bu aşılamalardan doğan herhangi bir ciddi yan etki de görmedik. Korkuya da kapılmamak gerekiyor" dedi.

Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, hastaneler, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de korona virüsün 1'inci yılında 29 bin 294 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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