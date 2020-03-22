Türkiye'de koronadan can kaybı 30 oldu - Son Dakika
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Türkiye'de koronadan can kaybı 30 oldu

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz.

Türkiye'de koronadan can kaybı 30 oldu, System.String[]

Sağlık Bakanı Koca: "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

Sağlık Bakanı Koca: "BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

(İHA)

fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:30 Kaynak: İHA

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