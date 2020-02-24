Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey - Son Dakika
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Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey

7 saat önce

İlk Çin'de görülen ve giderek dünyaya yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs hakkında Türkiye'de ne biliyoruz ? Önlemler ne durumda ?

Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) günden güne daha fazla can almaya devam ediyor. Şimdilik salgın hastalığa rastlanmadığı belirtilen Türkiye'de ise özellikle komşu ülkelerdeki vaka sayısı arttıkça, endişe büyüyor.


Peki tüm dünyayı saran ölümcül koronavirüs salgını için Türkiye ne gibi önlemler aldı?

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:42 
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