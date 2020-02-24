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Türkiye'de koronavirüs hakkında bilmeniz gereken her şey
7 saat önce
İlk Çin'de görülen ve giderek dünyaya yayılan yeni tip ölümcül koronavirüs hakkında Türkiye'de ne biliyoruz ? Önlemler ne durumda ?
Çin'de ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) günden güne daha fazla can almaya devam ediyor. Şimdilik salgın hastalığa rastlanmadığı belirtilen Türkiye'de ise özellikle komşu ülkelerdeki vaka sayısı arttıkça, endişe büyüyor.
Peki tüm dünyayı saran ölümcül koronavirüs salgını için Türkiye ne gibi önlemler aldı?
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:42
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