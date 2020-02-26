Türkiye'de koronavirüs: 'İran'dan gelenlerin Covid-19 testleri negatif çıktı' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de koronavirüs: 'İran'dan gelenlerin Covid-19 testleri negatif çıktı' - Son Dakika Dünya

Türkiye'de koronavirüs: 'İran'dan gelenlerin Covid-19 testleri negatif çıktı'

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,'İran'dan gelenlerin koronavirüs testleri negatif çıktı' dedi. İşte koronavirüs (Covid-19) ile ilgili Türkiye'de son gelişmeler.

Türkiye'de koronavirüs: 'İran'dan gelenlerin Covid-19 testleri negatif çıktı', System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) günden güne daha fazla can almaya devam ediyor. Türkiye'de henüz koronavirüse rastlanmadığı belirtilse de, özellikle komşuları Yunanistan, İran ve son olarak Irak'ta ortaya çıkan vakalar nedeniyle endişe yüksek.


Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hiçbir ilimizde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yarın olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Tahran'dan Türkiye'ye getirilen 132 yolcu ve uçaktaki 10 mürettebatta virüs tespit edilmediğini açıkladı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:03 
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