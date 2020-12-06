Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı

06.12.2020 08:05

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük ölüm sayısı dün 196 ile salgının başladığı günden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yani salgının ilk zirveyi yaptığı Nisan ayındaki seviyenin %45 üzerini görmüş oldu.

Koronavirüs salgınına karşı geçen hafta sıkılaştırılan tedbirlere rağmen günlük ölüm sayıları art arda rekor kırmaya devam ediyor.

ZİRVEYİ GÖRDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre cumartesi günü salgında 196 kişi hayatını kaybetti. Günlük ölüm sayısı salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, salgının ilk zirveyi yaptığı Nisan ayındaki seviyenin %45 üzerini görmüş oldu.

31 BİN 896 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Dün semptom gösteren 6 bin 128 hastayla birlikte 31 bin 896 yeni vaka tespit edildi, toplam hasta sayısı 533 bin 198'e çıktı. Can kaybı da 196 artarak 14 bin 705'e yükseldi.

5 BİN 800 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 4 bin 100 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 427 bin 242'ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5 bin 800 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs verilerinde hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 oldu.

Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı

"KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA ARA VERELİM"

Twitter hesabından güncel verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır.

* Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız.

* Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.

CUMA GÜNÜ 193 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 4 Aralık Cuma günü verilerine göre semptom gösteren 6 bin 903 hastayla birlikte 32 bin 736 yeni vaka tespit edilmiş, 193 kişi de hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Cumartesi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika


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